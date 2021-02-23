مجموعة الأهلي.. موعد مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف فريق المريخ السوداني نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.





وتقام مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب، على ملعب الهلال، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Bein Sports HD 6.





ويحتل المريخ المركز الرابع في المجموعة الأولى بدون أي رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، على ملعب القاهرة الدولي.





بينما فيتا كلوب في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط أيضًا، بعدما خسر أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف على ملعبه.



