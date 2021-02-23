Advertisements

مجموعة الأهلي.. موعد مباراة المريخ السوداني ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:37 م
المريخ السوداني
المريخ السوداني
محمد سامي
Advertisements
يستضيف فريق المريخ السوداني نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المريخ السوداني وفيتا كلوب، على ملعب الهلال، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Bein Sports HD 6.

ويحتل المريخ المركز الرابع في المجموعة الأولى بدون أي رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، على ملعب القاهرة الدولي.

بينما فيتا كلوب في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط أيضًا، بعدما خسر أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف على ملعبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

منذ ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من بريطانيا بشأن طائرات "بوينج 777"

منذ ساعة و 10 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 15 ساعة

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

02:00 م

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

01:52 م

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

01:33 م

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»