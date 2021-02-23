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استمرار حبس عمه ونجلها لقتلهما نجل شقيقها بالوراق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدة ونجلها، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل نجل شقيقها أمام المارة بالوراق.

باشرت  نيابة الوراق، بشمال الجيزة التحقيق مع المتهم ووالدته، في قتل ابن شقيقها  والشروع في قتل النجل الثاني بالوراق.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم سدد لأحد المجني عليهما طعنتين نافذتين بالصدر، والآخر بطعنة نافذة بالصدر، ونقلا إلى المستشفى، وفارق أحدهما الحياة، بينما يرقد الثاني بغرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه الأول، كان متزوجًا من شقيقة المتهم، وأن زوجته توفيت منذ 7 أشهر وأعقب وفاتها خلافات بين أسرتها وزوجها على حضانة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، كما تردد رفض والد الطفل الإنفاق عليه وحدوث مشاجرات مستمرة بينه وبين شقيق زوجته المتوفاة.

وتبين أن يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهم ووالدته و3 من أصدقائه وبين زوج شقيقته وشقيقه الآخر قام خلالها المتهم بالتعدي على نجلي خاله بالضرب وإحداث إصابتهما، مما اسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني.

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