"السكة الحديد" تكشف تفاصيل استقبال أول دفعة من العربات المجرية الجديدة (فيديو)

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك صفقة روسية لتوريد 1300 عربة مقسمة إلى 500 عربة تهوية ديناميكية، و500 عربة درجة عادية مكيفة، و300 عربة أولى وثانية فاخرة بإجمالي عقد مليار و16 مليون يورو قرض من بنك إكزيم المجري.





وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع مراسل فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الأسبوع الماضي وصل 243 عربة، وخلال اليوم ستصل 4 عربات كأول توريد من مصنع ترانسماش هولدينج المجري، وهناك 13 عربة في البحر ستصل أخر اليوم من ترانسماش الروسي.





وتابع، أن التعاون مع المجر في السكك الحديدية منذ السبعينيات، وهناك العديد من قطع الغير يتم استيرادها من المصانع المجرية للعربات والقطارات.



