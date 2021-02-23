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كفرالشيخ تعلن توقف حركة الصيد بسبب الطقس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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هطلت أمطار متوسطة على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، كما اتسم الطقس بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وهبوب رياح على جميع المناطق، ما أدى إلى توقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل، وتوقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس.


وشهدت مدن وقرى المحافظة، تواصل أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين ومن أفنية المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمصالح الحكومية، وانتشرت معدات مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الحماية المدنية، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ.

وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، وتكليف رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

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