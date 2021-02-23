نصائح اتبعيها للحصول على شعر خالي من المشاكل

هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للحصول على شعر خالي من المشاكل ويكون انسيابي وناعم ولامع في وقت واحد:





1- احذري الإفراط في استخدام الفرشاة

يؤدى التمشيط المفرط باستخدام الفرشاة إلى تقطيع الشعر ما يترتب عليه تساقطه مع الاستخدام الطويل، لذلك من المهم استخدام فرشاة ذات شعيرات ذات رءوس كروية، كما لا يُنصح بتمشيط الشعر المبلل باستخدام المشط.





2- تناولي السمك والمكسرات

من المهم تناول أطعمة مغذية لصحتك وصحة شعرك لتمنحه القوة، حيث يساعد البروتين وأحماض أوميجا 3 المتوفرة بالسمك والمكسرات على تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، بجانب الخضروات الورقية والفاصوليا والجزر المفيدة أيضًا لخصلات الشعرك.





3- الاستحمام بماء فاتر

يمكن الاستحمام بالماء الفاتر وتدليك فروة الرأس برفق باستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك.





4- علاج التقصف مع البروتين

استخدمى منتجات للشعر غنية بالبروتين من أجل علاج تقصف الشعر، من خلال تدليك فروة الرأس بها لإصلاح الأطراف المتقصفة مع مراعاة تكرار ذلك بصفة منتظمة.





5- تجنب استخدام مجففات الشعر عالية الطاقة

مجففات الشعر ذات السخونة العالية تؤدى إلى جفاف الشعر وتفقده البروتين، لذلك يجب استخدام أنواع غالية الثمن والتى تكون حرارتها مناسبة لا تضر بالشعر كما لا تسبب ضوضاء عالية.