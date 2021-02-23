تعليم الدقهلية تحصد المركز الثالث جمهوري بمسابقة أعياد الطفولة

أعلنت مديرية التربية والنعليم في محافظة الدقهلية عن حصادها المركز الثالث جمهوري في مسابقة أعياد الطفولة.



اقيمت مسابقة اعياد الطفولة على مسرح طلخا وشاركت مدارس، المدارس الرسمية للغات بطلخا، مدارس الهدى والنور التابعة لإدارة غرب، ومدارس الاتربى الخاصة التابعة لإدارة اجا التعليمية.



جاء ذلك تحت رعاية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية واشراف الدكتور حازم الالفى مدير عام الخدمات احمد هلال مدير الخدمات وتوجية عام التربية المسرحية بحضور صلاح الحاج عضو لجنة تحكيم الوزارة مدير عام ادارة طلخا التعليمية.





