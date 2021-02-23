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تسهيلات جامعة القاهرة للطلاب أثناء الامتحانات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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قدمت جامعة القاهرة، عدة تسهيلات للطلاب أثناء استكمال الامتحانات المؤجلة، حيث تستقبل المدن، المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تسهيلات جامعة القاهرة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

تسكين الطلاب في المدن الجامعية
تستقبل مدن جامعة القاهرة، غدًا الأربعاء 24 فبراير، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات و الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

إجراءات تسكين الطلاب
وتتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الإحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

تسهيلات للطلاب أثناء الامتحانات
وقدمت الجامعة، تسهيلات للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا، بالتقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات.

ويعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أنه سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم 27 فبراير القادم، واستكمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات في كل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ووجه المجلس الأعلى للجامعات، كافة الجامعات والمعاهد اتباع كافة الإجراءات ابتداء من الدخول لبوابة الجامعة وحتى الرجوع إليها مرة أخرى على أن تكون كافة المدرجات والقاعات تكون مطهرة والنظافة والمرور الفوري وارتداء الكمامات لكل الطلاب.

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