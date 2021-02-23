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"النقابة العامة للصيادلة" تؤكد دعمها للعاملين بشركة "جلاكسو" للحصول على حقوقهم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر كامل دعمها للصيادلة العاملين بشركة جلاكسو سميث كلاين(جلاكسو جروب ليمتد) فى الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة، وذلك بعد اعلان الشركة عن البدء فى بيع اسهمها الى شركة اخرى، وذلك طبقا لنص المواد 5،9 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

حيث نصت المادة (9) على أنه " لايمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، ولايترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة او البيع _ولو كان بالمزاد العلنى _ أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود").

ونصت المادة (5) على انه (يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل باية مزايا وشروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطله كل مصالحة تتضمن انتقاصًا او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون).

وطالبت النقابة العامة من ادارة الشركة تقديرجهود العاملين بها منذ سنوات طويلة، وتطبيق مواد اللائحة المالية الداخلية للشركة الملزمة لكافة الأطراف وفقًا للقانون، والافصاح عن موقف الشركة تجاه الصيادلة العاملين بها لضمان حقوقهم والحفاظ على مستقبلهم.

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