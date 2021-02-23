البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يتراجع بنسبة 1.1% بختام الجلسة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي للمؤشرات، بضغوط كبيرة من مبيعات المصريين ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء .





وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11416 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة.







