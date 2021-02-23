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البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يتراجع بنسبة 1.1% بختام الجلسة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:47 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي هبوط جماعي للمؤشرات، بضغوط كبيرة من مبيعات المصريين ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء .
وخسر رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.946 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11416 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2370 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة.
وإتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 684.6 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 21 مليون جنيه، و663.6 ألف جنيه على التوالي.
وفي ختام التعاملات ، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.7 مليار جنيه، من خلال 759.6 مليون سهم، عبر 53 ألف صفقة.
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