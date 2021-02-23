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علوم الفيوم تستعد لامتحانات الترم الأول

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
ريهام على
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انهت كلية العلوم، جامعة الفيوم، استعداداتها المكثفة لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، المقرر لها السبت المقبل ٢٧ فبراير الجارى وتنتهي ٢٩ مارس حيث يؤدي ما يقارب ١٢٠٠ طالبا وطالبة الامتحانات في عشرة برامج دراسية، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث أعلنت الكلية الجداول للطلاب، سواء مراحل الليسانس أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات.

صرح الدكتور عرفة صبري، عميد الكلية أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستعقد حضوريا للطلاب وليس بنظام أون لاين، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب بصورة مبدئية، سواء لطلاب الدراسات العليا أو الليسانس.

وأضاف الدكتور عرفة صبري، أن الكلية وضعت جداول امتحانات الأجزاء العملى بالمقررات الدراسية أيضا، على أن يتم إتمامها للطلاب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية ستراعى تقليل الكثافات داخل القاعات الامتحانية، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم منع التجمعات داخل حرم الكلية بمجرد الانتهاء من الامتحان والعمل على توجيه الطلاب بمنع التواجد.

وأشار إلى أنه تم تعقيم الكلية أكثر من مرة خلال الأيام الماضية وتم تجهيز القاعات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ومسافة آمنة بين كل طالب والآخر متر ونصف من مختلف الاتجاهات، وتقرر أن تتم الامتحانات على فترات، لتقليل أعداد الطلاب المتواجدين فى الفترة الواحدة.

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