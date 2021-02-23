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إندونيسيا ترفع ميزانية التحفيز لعام 2021 إلى 50 مليار دولار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
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قال سري إندراواتي وزير المالية الإندونيسي إن أحدث تقدير للسلطات بشأن ميزانية التحفيز الخاصة بعام 2021 هو 699.43 تريليون روبية (50 مليار دولار).


وذكرت "بلومبيرج" اليوم أن المبلغ الجديد يمثل زيادة قدرها 21 في المائة عن المبلغ الذي تم تخصيصه في 2020 وهو 579.8 تريليون روبية.

ومن المقرر أن يشهد قطاع الصحة أكبر زيادة بنسبة 178 في المائة وبواقع 176.3 تريليون روبية بينما تركز الحكومة على الحوافز لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بصورة مجانية وسريعة. ويتوقع وزير المالية نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بنسبة تتراوح بين 4.5 و 5.3 في المائة.


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