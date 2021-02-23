روسيا: انفجار في خط أنابيب نقل الغاز في مقاطعة أورينبورغ

أفادت قناة روسيا اليوم، بوقوع انفجار في خط أنابيب الغاز بمقاطعة أورينبورغ الروسية، وأن الجهات المختصة تعمل على السيطرة عليه.

ويتواجد رجال الإنقاذ ومسؤولين من وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، وعلماء البيئة، الآن في مكان الحادث.

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا.

وكشفت المعلومات الأولية، أن خط أنابيب الغاز الذي وقع فيه الانفجار يعود لشركة "غازبروم" الروسية.