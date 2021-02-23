متابعة مباراة الأهلي 0 – 0 سيمبا لحظة بلحظة

زوار الفجر الرياضي الكرام ، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وقبل المباراة يلعب النادي الأهلي بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : الشناوي.

خط الدفاع : بدر بانون ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد.

خط الوسط : أليو ديانج ، أكرم توفيق ، حمدي فتحي.

خط الهجوم : والتر بواليا ، جونيور أجاي ، محمود كهربا.







