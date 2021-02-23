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متابعة مباراة الأهلي 0 – 0 سيمبا لحظة بلحظة
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:00 م
محمد أيمن
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زوار الفجر الرياضي الكرام ، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيمبا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2020-2021.
وقبل المباراة يلعب النادي الأهلي بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : الشناوي.
خط الدفاع : بدر بانون ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد.
خط الوسط : أليو ديانج ، أكرم توفيق ، حمدي فتحي.
خط الهجوم : والتر بواليا ، جونيور أجاي ، محمود كهربا.
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