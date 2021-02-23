Advertisements

كشف ملابسات تزوير محاسب محررات منسوبة للشركة عمله بالجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة لإحدى شركات السياحة بالجيزة، بتضرره من المحاسب القانونى للشركة لقيامه بتزوير محررات عرفية منسوبه لشركة الشاكى وإستولى بموجبها على حصة الشركة فى أحد مواسم العمرة، وبيعها لشركات آخرى لتحقيق مكاسب مالية.


أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام صاحب ومدير مكتب للمحاسبة القانونية، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين "له معلومات جنائية، إذ قام المذكور بإستغلال طبيعة عمله كونه المحاسب القانونى لشركة الشاكى، وقام بتزوير توقيعات منسوبه له على محررات منسوبه للشركة،وتمكــن بمـــوجب تـلك المحــررات المـزورة مــن الحصول على حصـة الشركة من تأشيرات عمرة وقام ببيعها لأشخاص وشركات أخرى محققًا مكاسب مالية غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

متابعة مباراة الأهلي 0 – 0 سيمبا لحظة بلحظة (الدقيقة 15 والتعادل السلبي سيد الموقف)

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و نصف

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ يوم

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

منذ أقل من ساعتين

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ ساعة و 23 دقيقة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

02:00 م

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

01:52 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

متابعة مباراة الأهلي 0 – 0 سيمبا لحظة بلحظة (الدقيقة 15 والتعادل السلبي سيد الموقف)

03:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»