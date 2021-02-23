كشف ملابسات تزوير محاسب محررات منسوبة للشركة عمله بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة لإحدى شركات السياحة بالجيزة، بتضرره من المحاسب القانونى للشركة لقيامه بتزوير محررات عرفية منسوبه لشركة الشاكى وإستولى بموجبها على حصة الشركة فى أحد مواسم العمرة، وبيعها لشركات آخرى لتحقيق مكاسب مالية.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام صاحب ومدير مكتب للمحاسبة القانونية، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين "له معلومات جنائية، إذ قام المذكور بإستغلال طبيعة عمله كونه المحاسب القانونى لشركة الشاكى، وقام بتزوير توقيعات منسوبه له على محررات منسوبه للشركة،وتمكــن بمـــوجب تـلك المحــررات المـزورة مــن الحصول على حصـة الشركة من تأشيرات عمرة وقام ببيعها لأشخاص وشركات أخرى محققًا مكاسب مالية غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.