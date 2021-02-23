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بحضور وكيل الأزهر.. وحدة لم الشمل تكثف جهودها في دعم الاستقرار الأسري بالمجتمع المصري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقدت وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف لقاءً جديدًا؛ لمتابعة سير أعمال الوحدة في أنحاء الجمهورية، والوقوف على آخر تطوراتها، وبحث آليات تكثيف جهودها في الفترة المقبلة، من خلال أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووعّاظ الأزهر الشريف المنتشرين في ربوع مصرنا الحبيبة.

وحضر اللقاءَ الأستاذ الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، وثَمَّن جهود أبناء الأزهر الشريف في إنهاء الخلافات الأسرية، ولم شمل الأسرة المصرية، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد؛ قيامًا بالدور المجتمعي الرائد الذي اضطلع به الأزهر الشريف عبر تاريخه، وتحقيقًا لرسالته العالمية المُستنيرة.

حضر اللقاءَ الدكتور سعيد عامر - الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية والشيخُ أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

والدكتورة إلهام شاهين - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات والدكتور محمود الهواري - مدير عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والدكتور رضا محمود السعيد - منسق قسم البحوث والتدريب بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

ويُذكَر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أنشأ وحدة لم الشمل في 16 من إبريل لعام 2018م، تحت شعار (أسرة مصرية = مجتمع آمن) برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

ونجحت الوحدة في لم شمل 25 ألف أسرة مصرية منذ إنشائها وحتى الآن، من واقع 35 ألف حالة نزاع أسري واردة للوحدة على الرقم الساخن 19906، أو من خلال نافذة الوحدة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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