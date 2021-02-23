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مباحث التموين تضبط 1225 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1225) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2،75 طن "لحوم مجمدة – لانشون" بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لمنتجات اللحوم " بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (11 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة معبأ داخل شكائر وعبوات مدون على المنتج النهائى أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام " بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (1،6 طن "أرز" غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود حشرات حية وميتة "سوس") تمهيدًا لطهيه وتقديمه كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة المنوفية.


كما تم ضبط ("1،5 طن سكر – 420 زيت" تموينى مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء) بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (351،315 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (4560 عبوة مكملات غذائية "بدون مستندات" مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل ) بمحافظة الغربية، وضبط (2،8 طن "أعلاف حيوانية" غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية) بمحافظة الغربية.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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