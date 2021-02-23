Advertisements

أمطار غزيرة ونشاط الرياح.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الاربعاء، طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للدفء علي شمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الاربعاء تشهد فرص أمطار خفيفة الي متوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. 

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 40 مركزا لتلقي لقاح كورونا في 27 محافظة

منذ ساعة و 16 دقيقة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

سواريز يفتح النار على برشلونة بتصريحات غاضبة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

منذ ساعة و 19 دقيقة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

منذ أقل من ساعتين

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 15 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 15 ساعة

متابعة مباراة الأهلي 0 – 0 سيمبا لحظة بلحظة (الدقيقة 15 والتعادل السلبي سيد الموقف)

منذ 19 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم مستقبل زيدان

02:00 م

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيمبا

01:52 م

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

تشكيل الأهلي ضد سيمبا التنزاني.. العودة لـ4-3-3 وكهربا

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»