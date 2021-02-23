أمطار غزيرة ونشاط الرياح.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الاربعاء، طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للدفء علي شمال الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الاربعاء تشهد فرص أمطار خفيفة الي متوسطة حتى الثامنة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.



كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات