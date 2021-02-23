محافظ القاهرة يصدر تعليمات هامة لرؤساء الأحياء بشأن الطقس السيئ

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، بالتواجد ميدانيًا للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمعها وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





يأتي ذلك تزامنا مع موجة طقس ممطر، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، في معظم المحافظات، وقد تعرضت القاهرة، منذ قليل لسقوط أمطار، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.



كانت محافظة القاهرة، قد رفعت درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.





و شدد محافظ القاهرة، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.





وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

