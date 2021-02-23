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علا رشدي تتصدر تريند جوجل بسبب تصريحاتها عن زوجها أحمد داوود

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
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تصدرت الفنانة علا رشدي تريند جوجل بسبب تصريحاتها عن زوجها أحمد داوود"، اليوم الثلاثاء 23 فبراير.

سبب انجذاب علا رشدي لزوجها
وخلال استضافة علا رشدي مع زوجها في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، كشفت عن سبب إنجذابها لزوجها "السبب الأساسي في انجذابي له هو رائحته، بعد أن تعرفت عليه للمرة الأولى في مركز الإبداع".

وقالت: "كانت رائحته الجميلة حتى بعد 5 ساعات من الرقص، كما جذبني له أن هناك شبها بينه وبين تمثال "ديفيد" للفنان العالمي الراحل، مايكل أنجلو، وملامحه الرومانية".

علا رشدي تحتفظ بباقة ورد فرحها حتى الأن
وقال الفنان أحمد داوود زوج الفنانة علا رشدي إن زوجته احتفظت بباقة الورد الخاصة بحفل زفافهما، وحافظت عليها حتى الأن داخل إطار خشبي.

وقال أحمد داوود ضاحكا إن  كعكة الزفاف احتفظت زوجته بقطعة منها داخل صندوق، وقالت له إنهما سيتناولانها بعد مرور 10 سنوات على زواجهما.

يشار إلى أن آخر أعمال علا رشدي الفنية هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في رمصان الماضي، ويشارك فيه نيللي كريم وآسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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