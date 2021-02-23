لقاء الخميسي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "أجازة مفتوحة"





بدأت الفنانة لقاء الخميسي تصوير أول مشاهدها في مسلسل "إجازة مفتوحة" الإثنين، بطولة شريف منير، هشام إسماعيل ونورهان ومرام مكرم، المسلسل من إخراج محمد حماقي، المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.



وقالت "لقاء" في تصريحات لبرنامج "8 الصبح" على شاشة dmc، ان المسلسل عائلي جدًا وإجتماعي، ويدور حول أب وأم وأولادهم، وشخصيتي من خلاله لسيدة عاملة، لها مكانة مهمة وغير مشغولة فقط بتربية الأولاد، وهي أحد رسائل العمل، ولن يتم عرض المسلسل ضمن المائدة الرمضانية 2021".



وأكدت انها تفكر حاليًا في تقديم عمل كوميدي لانها عاشقة لتلك الأدوار، خاصة لأعمار ما تحت ال 10 سنوات.



وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي قالت: "أنا لا أعلق كثيرًا في التعليقات التي تخصني، لا يفرق معي، نفسي الناس تكون عندها سلام نفسي اكتر، تقبل الاخر كما هو، أي حاجة ليها علاقة ببيتي وجوزي اتحول لاكون سخيفة، وأقول انه خط أحمر، وقررت اني موجعش قلبي علشان مفيش أمل".



مسلسل "اجازة مفتوحة"، ينتمى لنوعية الاعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، وبطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل.



يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





يشار إلى أن "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

