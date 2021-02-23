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نداء شرارة تطرح "قالهالي" مع شاعر 'حبيتك بالتلاتة'

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرحت المطربة نداء شرارة، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "قالهالى"، والأغنية هي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء شرارة والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ 74 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية : "حبيت وأخيرا جالي اللي سنين تمنيته دعوة وربنا جابهالي بعلن للناس حبيته، وياه بقيت وياه وياه دي أحلى حياة، ده قالهالي أخيرا قالهالي وبقى بالنسبالي آه بكل الناس ومين غيره أصلا مفيش غيره ملكني بتأثيره، وعايشه 100 احساس في نصيب".

وكانت قد طرحت نداء شرارة، في شهر رمضان الماضي ، دعاءً دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى".

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