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شاهد.. حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلادها الـ42

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها ونشرت صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت حنان مطاوع في أحد الكافيهات وعلقت قائلة: "صباح الخير...يوم جديد في سنه جديدة".

وتحتفل الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلادها الـ 42 عامًا، وهى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عددًا من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

ركزت حنان مطاوع على حياتها المهنية بشكل كبير، حتى باتت اختياراتها لشركاء حياتها جميعهم من الوسط الفني، إذ نشأت قصة حب بينها وبين الممثل المصري أحمد رزق، بعدما التقيا أثناء مشاركتهما معا في فيلم "إوعى وشك" وعاشا مرحلة الخطوبة مطولًا قبل الانفصال بشكل سريع ونهائي نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهما لم يكشفا عنها، وتزوج بعدها أحمد رزق من فتاة مغربية، وأنجب منها ثلاثة أطفال.

وبعد سنوات عدّة أعلنت حنان مطاوع ارتباطها بشاب يعمل في مجال الفن، وهو المخرج السينمائي أمير اليماني، وقرّرا بعد عام على تعارفهما تتويج قصة حبّهما بالزواج في شهر أغسطس عام 2016.

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حنان مطاوع

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