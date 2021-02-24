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تنطلق نهاية فبراير.. ٦ معلومات عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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تشهد مصر خلال الفترة المقبلة أحدث حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وفقا المساعي وزارة الصحة والسكان للعمل على الاهتمام بصحة أطفال البلاد وحمايتهم من كافة الأمراض.

وتعتزم الوزارة تنفيذ حملة قومية للتطعيم مرض شلل الأطفال، باستخدام الطعم الفموى "سابين أحادى التكافؤ نمط 2"، على أن تتجول الحملتين من شقة إلى شقة، لتغطى جميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال:

- تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.

- يندرج التطعيم باللقاح ضد شلل الأطفال في أطر برامج التطعيم الروتينة للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال، يُنْصح بإعطاء هذا اللقاح للرُّضع، للأطفال وللبالغين الذين لم يتلقوا التطعيم به في الماضي أو تلقوا تطعيما جزئيا، وذلك بهدف تمكين الجسم من إنتاج رد الفعل المناعي الناجع وطويل المدى ضد شلل الأطفال.

- التطعيم في البداية كان تعطى فمويًا من خلال تطعيم سابين ثلاثي التكافؤ، حتى أوصت منظمة الصحة العالمية باستبداله بالتطعيم الفموي ثنائي التكافؤ مع إضافة جرعة التطعيم بالحقن سولك، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد.

- الحملة تشمل الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالنقط الفموية علي أن تتوفر التطعيمات في والوحدات والمراكز الصحية بسابين أحادى التكافؤ نمط 2.

- قطاع الطب الوقائي أخطر جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهرين، وستة أشهر، بجرعة 0.5 سم حقنًا بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.

- وأصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمنًا ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.

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