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الإعلان عن تفاصيل ألبوم روبي "حتة تانية" في مؤتمر صحفي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تعقد الشركة المنتجة لألبوم "حتة تانية" للنجمة روبي، مؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن تفاصيل الألبوم والذي تعود به للساحة الغنائية، بعد فترة غياب طويلة وصلت إلى 13 عاما، وكشفت الفنانة مؤخرا عن البوستر الدعائي الأول لألبومها الغنائي الجديد، والمحتمل طرحه بشكل كامل في موسم عيد الفطر المقبل.

في سياق متصل تستعد النجمة روبي، لطرح ألبومها الغنائي الجديد "حتة منى"، من إنتاج وليد منصور، حيث طرحت الشركة المنتجة مؤخرا البوستر الدعائي للألبوم.

ويتكون الالبوم من 6 أغاني وأبرزهم "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

في سياق متصل، فيما تواصل روبي تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسلها الدرامي الجديد "شقة 6.. العين الثالثة".

وتدور أحداث المسلسل داخل شقة 6، حيث تعيش الفنانة العديد من الأحداث المرعبة بعد أن تتصل بعالم الخوارق الطبيعية أثناء التحقيق في إحدى القضايا بحكم عملها كصحفية تدعى ياسمين ضمن الأحداث، حيث سيتم عرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية وتدور أحداث العمل خلال جزئين، على أن يتألف الجزء الأول من 15 حلقة والجزء الثاني من 15 حلقة أيضًا.

و مسلسل "شقة 6"يشارك فى بطولته شريف سلامة، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، حمزة العيلي، رحاب الجمل، ملك قورة، تأليف رفيق القاضي، ومحمود وحيد، وسعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

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