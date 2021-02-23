مدير وكالة الفضاء للفجر : أطلقنا أقمارا من نوع "الكيوبسات" مصرية الصنع بالكامل



قال الدكتور محمد القوصي مدير وكالة الفضاء المصرية إن عام ٢٠١٩ كنا نسميه "عام السعد على مصر في مجال الأقمار الصناعية"، فمصر أطلقت قمر الاستشعار في فبراير 2019م، وهذا قمر لديه دقة تصوير عالية، وأطلقت "ديبا 1" قمر اتصالات وإنترنت وذلك خلال شهر نوفمبر 2019، وهذه الأقمار التي اطلقتها مصر، أما الوكالة فقد أطلقت قمر من نوعية "الكيوبسات" في أغسطس 2019 وأطلقت قمر آخر أيضا من نوعية "الكيوبسات" في نوفمبر 2019، وهذان القمران تم إطلاقهما من محطة الفضاء الدولية، وتتميز هذه الأقمار عن غيرها أنها تصنيع وتصميم بخبرة مصرية بنسبة 100%، ماعدا الإطلاق التي تولته جهة الإطلاق من محطة الفضاء الدولية.



وأكد القوصي في تصريحات إلى الفجر، أن علاقتنا جيدة بالدول المتقدمة فضائيا، وبالتالي استثمرنا هذه العلاقات في اتفاقيات معهم، ولدينا اتفاقيات مع دول عديدة لتنفيذ مشروعات، ومن أبرز هذه الدول "روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، جنوب أفريقيا، الصين، كندا، وبريطانيا"، وكذلك وجهنا دعوات للأشخاص البارزين في مجال الفضاء.



وأضاف مدير وكالة الفضاء المصرية فتحنا اتصالات بيننا وبين وكالة ناسا، ويوجد بها قسم للتعاون الدولي، فالوكالة تتعاون بين دول عديدة ليست الرائدة فقط في مجال الفضاء، بل الناشئة والواعدة أيضا، لأن ناسا تحب التواجد في وكالات الفضاء الناشئة، مشيرا الي ان مصر لديها متخصيين في مجال الصواريخ سواء في ميكانيكا الصواريخ وتوجيه الصورايخ ومعظمهم من الكلية الفنية العسكرية، ومستواهم العلمي متقدم جدا، إنما ينقصنا متخصصين في عملية الإطلاق نفسه، وحاليا يوجد دراسة أن يكون لمصر إمكانية إطلاق اقمار صناعية، لأن قانون إنشاء الوكالة يتضمن نصًا أن يتم إطلاق الأقمار من الأراضي المصرية.