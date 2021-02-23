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"التخطيط" تعتمد 750 مليون جنيه للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 750 مليون جنيه كدعم إضافى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2020/2021.

وأوضحت السعيد، أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذا تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائيه بمصر 2037، مؤكده حرص الوزارة علي تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية وتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية.

المشروع يرتبط بأبعاد رؤية مصر 2030 الثلاثة ويساهم في دمج البعد المكانى باستهداف قرى “حياة كريمة”
ولفتت وزيرة التخطيط إلى مساهمة المشروع فى تحقيق رؤية مصر 2030 لارتباطه بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ومساهمته كذلك في دمج البعد المكانى من خلال استهداف قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

كما أكدت السعيد أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفراً في مياه الري بحوالي 5 مليار متر مكعب سنويًا، موضحة أن أبرز أهداف المشروع تتمثل في الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن المشروع يعمل كذلك على ترشيد تكاليف الصيانة والتطهيرات وحماية البيئة وخلق مساحات على جانبي الترع بما يعزز من قدرة الطرق على خدمة الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة التى تتصل بالمواطنين، فضلًا عما يوفره من فرص عمل فى إطار جهود الدولة نحو الحد من آثار جائحة كورونا على أوضاع سوق العمل.

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وزارة التخطيط كورونا حياة كريمة تبطين الترع

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