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"بصورة على الجمل".. مدرب بيج رامي يزور منطقة أهرامات الجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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زار الكابتن دينيس جميس مدرب بطل الأجسام المصري بيج رامي منطقة آثار الهرم اليوم وأبدى انبهاره بضخامه الهرم، متسائلًا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره، كما قام بزيارة هرم الملك خفرع من الداخل.

وكان في استقبال جيمس أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، والذي قال إن دينيس أبدى دهشته بعظمة بناء الأهرامات وإحكام بناءها.

وخلال الجولة حرص على التقاط العديد من الصور التذكاريه بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، كما استمتع لشرح عن تاريخ تمثال أبو الهول وطريقة نحته، معربا عن إعجابه الشديد بالتمثال، وعن سعادته بزيارة أهرامات الجيزة.

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