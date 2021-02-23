مدرب سبورتنج لشبونة السابق: محمد صلاح الأفضل بعد ميسي ورونالدو وسيفوز بالكرة الذهبية

أكد ليونيل بونتيس، المدير الفني الأسبق لنادي سبورتينج لشبونة، أن النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي واحد من أهم المهاجمين حاليا في العالم.

وقال بونتيس في تصريحات لبرنامج «البريمـو» عبر قناة «Ten»: «محمد صلاح هو الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وتابع بونتيس:"أنه يتفوق على بعض اللاعبين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، وأنه سيحقق الكرة الذهبية يوماً ما".

واختتم بونتيس، ليفربول يعاني هذا الموسم، رغم أنه تمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنفس المجموعة من اللاعبين، وأتمنى تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.