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الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزاة الخارجية بيانا منذ قليل تؤكد فيه أن وفدين رسميين من مصر ودولة قطر عقدا اجتماعهما الأول اليوم بدولة الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية، بعد بيان قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية، الصادر في الخامس من يناير الماضى.

ورحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.
 
وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا.
 
وتقدّم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

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