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نشرة حوادث الفجر: براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:25 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في انتحار فتاة داخل شقتها بالهرم
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار فتاة عشرينية داخل شقتها بالهرم، وتبين أنها اقدمت عل الانتحار لمرورها بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إلزام أحمد عز بدفع 60 الف جنيه في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة"
أصدرت اليوم الثلاثاء محكمة أسرة مدينة نصر الحكم في الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، التى تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
براءة سما المصري من تهمة التعدي علي ريهام سعيد
قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على ريهام سعيد.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أستولى على 5 مليون جنيه.. ضبط شخص لإحتياله على المواطنين بزعم بيع أراضي بالفيوم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الفيوم، بإنشاء شركة بدون ترخيص للمقاولات وإستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة، وإعلانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية وزعم ملكية الشركة لقطع أراضى بالعديد من المحافظات مزمع إقامة مشاريع إستثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
24 ثانية صادمة ترصد حادثًا مأساويًا في البدرشين.. والسبب كلاب ضالة
مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ24 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، آثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أزمة نفسية.. التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في انتحار فتاة داخل شقتها بالهرم
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار فتاة عشرينية داخل شقتها بالهرم، وتبين أنها اقدمت عل الانتحار لمرورها بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إلزام أحمد عز بدفع 60 الف جنيه في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة"
أصدرت اليوم الثلاثاء محكمة أسرة مدينة نصر الحكم في الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، التى تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
براءة سما المصري من تهمة التعدي علي ريهام سعيد
قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على ريهام سعيد.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أستولى على 5 مليون جنيه.. ضبط شخص لإحتياله على المواطنين بزعم بيع أراضي بالفيوم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الفيوم، بإنشاء شركة بدون ترخيص للمقاولات وإستصلاح الأراضى بمحافظة الجيزة، وإعلانه من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية وزعم ملكية الشركة لقطع أراضى بالعديد من المحافظات مزمع إقامة مشاريع إستثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
24 ثانية صادمة ترصد حادثًا مأساويًا في البدرشين.. والسبب كلاب ضالة
مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ24 ثانية، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، آثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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