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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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تتعرض محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى موجة أمطار رعدية شديدة الغزارة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولا توجد صعوبة في حركة النقل والمواصلات في الشوارع الجانبية أو الرئيسية، حتى الآن.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيء، والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمي.

واستقبلت هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية النوة بسيارات السيول والمدمجه وأسطول من البدلات، واظهر التنبؤ بحالة الطقس على السواحل الغربية، بالاسكندرية والسلوم أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد أحيانًا.

و أمر اللواء "محمود نافع' رئيس مجلس الإدارة، برفع درجات الإستعداد اعتبارًا من صباح الاثنين الساعة ٩ صباحًا ولحين انتهاء حالة عدم الإستقرار.

وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات، وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. وسقوط أمطار رعدية غزيرة

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