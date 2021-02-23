أغنية"ولسه" لرامي جمال تتخطى حاجز 7 مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

تخطت أغنية "ولسه" للفنان رامى جمال، حاجز 7 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وطرح رامى جمال، في عيد الحب أغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

وحققت الأغنية نجاحًأ كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات"يوتيوب".



