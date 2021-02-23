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الاسقف العام يكشف تفسير مشابهة يونان النبى للسيد المسيح

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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فسر الانبا رفائيل، اسقف عام كنائيس وسط القاهرة، المشابهة بين يونان النبى والسيد المسيح وقال، يقول القديس كيرلس الكبير: "عندما يُصاغ حديث روحي عن شخصية تُستخدم لتصور ( لتكون رمزًا لـ) يسوع مخلصنا؛ فمن الضروري للحكيم والعارف أن يفحص ما هي الأمور غير المفيدة، ولا تخدم هدفه، وما هي الأمور المفيدة والهامة، والتي من طبيعتها أن تُفيد السامعين.

وتابع نيافته اما القديس كيرلس الكبير في تفسير يونان، يقصد ان يونان كان رمزًا للمسيح، لكن السيد المسيح لم يهرب، ولم يستعفِ من الخدمة، لكنه أطاع الآب إلى الصليب، كذلك في كل الشخصيات التي كانت ترمز لربنا يسوع، مثل ادم، هابيل، اخنوخ، نوح، ابراهيم، اسحق، يعقوب، يوسف، موسى، يشوع، صموئيل، داود إلخ
كل واحد منهم يرمز للسيد المسيح في جانب واحد، لكن لا يوجد من يتطابق مع المسيح طبعًا، ولا يوجد في شخصية ربنا يسوع أي جوانب سلبية؛ لأنه مُعْلَم بين ربوة.

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