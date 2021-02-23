نقيب المحامين يصدر قرارًا بنقل 4 موظفين إلى الفرعيات

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بنقل أربعة عاملين بالنقابة العامة للعمل بالنقابات الفرعية.



وأكد علي أن القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا السابق الصادر بتاريخ 1672020 والذي نص على أنه لا يجوز لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين أن يلتحق بأي عمل خاص خارج النقابة، إلاَّ بإذن كتابي سابق، وإلاَّ تعرض للجزاء.



وتابع: كما نص في بنده الثاني على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين، العمل لحساب أي عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، أو من أعضاء النقابات الفرعية، وإلاَّ تعرض لأشد أنواع الجزاء التي يتيحها القانون، ولما كان الثابت أن الآتين بعد لم يلتزموا بهذا القرار.



وواصل نقيب المحامين: أن جميعهم عملوا بالمكتب الخاص للأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة العامة، الأمر المخالف للأصول وللقرار السابق – وهم عبد الله قاعود، محمد عبد الوهاب، السيد فتحي، بالإضافة إلى أن عدنان عفت عبد السلام الموجود بلا عمل في النقابة العامة مما يقتضي تكليفه بعمل في إطار النقابة العامة للمحامين.



وأكد النقيب علي أن ينقل عدنان عفت عبد السلام للعمل بنقابة طنطا، بينما ينقل عبد الله قاعود للعمل في نقابة طنطا، أما السيد فتحي للعمل بنقابة بني سويف، وينقل محمد عبد الوهاب للعمل بنقابة المنوفية.

