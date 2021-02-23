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أبو جبل يوجه رسالة هامة للاعبي الزمالك قبل مباراة تونجيث

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، على توجيه رسالة جديدة لزملاءه قبل مباراة الفريق أمام توينجيت بطل السنغال.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة توينجيت، بعد قليل بالجولة الثانية لمجموعات دورى أبطال أفريقيا.

 

وكتب أبو جبل عبر حسابه على "تويتر" "كل الدعم يا رجالة".

 

وكان الزمالك، تأخر لساعات طويلة فى الوصول للسنغال بسبب أزمة تتعلق بتصاريح الطائرة الخاصة، وتدرب الفريق لمرة واحدة قبل المباراة.

 

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل على ملعبه فى المباراة الأولى أمام مولودية الجزائر دون أهداف.

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