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تعرف على تشكيل الهلال المتوقع ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد نادي الهلال لخوض ديربي ناري أمام مضيفه النصر، اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، والتاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات، والخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويعلم الهلال أن الفوز على النصر، بمثابة رد الاعتبار له بعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها على يد العالمي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة كأس السوبر السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.


ويأتي تشكيل الهلال المتوقع في مواجهة النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد جحفلي

خط الوسط: جيوفينكو، سالم الدوسري، كاريلو، كويلار، ناصر الدوسري

خط الهجوم: جوميز.

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