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تعرف على الغائبين عن ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري الأبطال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا غدً الأربعاء فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

ويُعانى ريال مدريد من الغيابات أمام أتالانتا مما يجعل زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجي فى ورطة كبري قبل مواجهة الفريق الإيطالي المميز.

ويغيب عن ريال مدريد كل من كريم بنزيما وأودرزيولا وسيرجيو راموس وفالفيردي ومارسيلو وكارافخال وإدين هازارد ورودريجو وميليتاو.

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