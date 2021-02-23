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موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، ضيفا ثقيلا على تونجيث ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت السنغالي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد تونجيث السنغالي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويطمح المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب تونجيث السنغالي بعد التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر.

وفي سياق آخر رفض مسؤولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طلب الزمالك بتأجيل مباراة تونجيث السنغالي، لمدة يوم بسبب تأخر الطائرة الخاصة ببعثة الأبيض المتجه إلى السنغال.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، برصيد نقطة واحدة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد ثلاثة نقاط.

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