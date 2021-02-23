شاهد.. أمطار غزيرة بمدينة نصر (صور)

شهدت مدينة نصر أمطارًا غزيرة رعدية، اليوم الثلاثاء، أغرقت الشوارع، مما عاقت حركة المواطنين، فيما احتمى المواطنون من الأمطار داخل المنازل.





وكانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية تتقدم تدريجيا مع الوقت لتصل لأماكن متفرقة من الدلتا تصل إلى القاهرة متوسطة، قد تغزر أحيانا ومن المتوقع تساقط حبات البرد أحيانًا على بعض الأماكن ونشاط رياح من الهواء الهابط أسفل السحابة الرعدية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء.





وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد،كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبا) قد تغزر أحيانا أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش) فترات متقطعة (80% تقريبا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وأمطار متوسطة: على مناطق من (مطروح - سيدى عبد الرحمن - الضيعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبا) وأمطار متوسطة: على مناطق من (راس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - پنى سويف - المنيا) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة (60% تقريبا) ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.