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رغم كذب وزير الإعلام.. الإمارات تمد يد الخير للصومال (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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انتشرت عدة إدعاءات كاذبة عن الإمارات خلال الساعات الأخيرة ، حيث ادعى وزير الإعلام الصومالي التدخل الإماراتي في شؤون بلاده.


وبعد هذه التصريحات، خرج شيخ قبيلة "هبر جعلو" لكي يعتذر عن تلك التصريحات الكاذبة، مؤكدا إنسانية أبو ظبي ببلاده وتقديم المساعدات الدائمة لهم.


وكانت قد ساهمت الإمارات في الآونة الماضية في بناء الجيش الصومالي، وذلك من أجل مواجهة الإرهاب، كما درب الآلاف من الصوماليين بغية تحقيق هذا الهدف.


بالإضافة لما سبق، فإن الإمارات قد فتحت جسور وذلك من أجل تقديم الإغاثات الإنسانية وقت حدوث المجاعة، وكذلك كان قد تم  افتتاح المستشفيات من أجل علاج الصوماليين المتضررين من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".


وأخيرا وليس أخرا كانت قد ساهمت الإمارات العربية المتحدة في حفر آبار من أجل استخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش، ومع كل أكاذيب وزير الغعلام إلا أن الإمارات لم تتراجع عن مساهماتها.

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