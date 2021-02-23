بعد مرور 70 دقيقة.. الأهلي يتأخر أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف





لا يزال الأهلي متأخرا بهدف دون مقابل أمام مضيفه سيمبا التنزاني في المباراة المقامة على ستاد مكابا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وسجل هدف فريق سيمبا التنزاني لاعبه لويس ميكيسوني في الدقيقة 31 بتصويبة رائعة من على حدود منطقة جزاء الفريق الأحمر سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.





ومع وصول المباراة للدقيقة 70 لا يزال الأهلي متأخرا بهدف دون رد، حيث لم يشكل الفريق الأحمر الخطورة الحقيقية على مرمى مانولا حارس مرمى فريق سيمبا.



