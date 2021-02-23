بتهمة النصب على الفنانة هيفاء وهبي.. وزيري يستأنف علي حكم حبسه 5 سنوات



حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد جلسة 8 ابريل المقبل لنظر اولي جلسات إستئناف محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي علي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على "هيفاء" بمبلغ 63 مليون جنيه.



وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.



وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة.