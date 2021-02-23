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انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، علي استمرار انتشار سيارات شفط المياه " الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار أو السيول والتغيرات المناخية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الي مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه، مؤكدًا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.

وأشار "عصمت"، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار في أماكن متفرقة وتم التعامل معها بشكل سريع، ولم تتأثر حركة سير السيارات بالشوارع نتيجة تلك الأمطار، وذلك نظرًا للتعامل السريع والفوري من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، كما شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، بينما شهدت محافظة السويس، أمطار متوسطة لم ينتج عنها اى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار.
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)
انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع وميادين محافظات القناة (صور)

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