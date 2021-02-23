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عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:00 م
مصطفى فكيه
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قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الراقصة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.
وترافع محامي، سما المصري، والتمس براءتها من التهم المنسوبة لها لانتفاء أركان جريمة السب والقذف.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.
وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصري" في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها تلك العبارات وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".
وأضافت التحقيقات، أنها سبت عن طريق تليفون المجنى عليها "ريهام سعيد"، بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها عبارات مبتذلة ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".
واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب ونشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها ريهام سعيد بدون رضاها، وذلك بأن ارتكبت الأفعال كما وردت بالاتهام الأول وإرسالها لأصدقائها عبر تطبيق الواتساب.
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