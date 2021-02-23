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عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:55 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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خسر الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد "مكابا" ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول
أول الهجمات كانت لأصحاب الأرض في الدقيقة 6 بعدما تلقى لويس ميكويسوني الخطير الكرة داخل منطقة الجزاء لينفرد بمحمد الشناوي الذي خرج من مرماه وتصدى للكرة ببراعة منقذا فريقه من فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة 16 مرر جونيور أجاي كرة متقنة لمحمود كهربا الذي سدد الكرة فوق عارضة الحارس مانولا في أول المحاولات الهجومية الخطيرة للأهلي في اللقاء.
واضطر الكونغولي والتر بواليا لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 22 متأثرا بالإصابة بعد احتكاك قوي مع مدافع فريق سيمبا لكنه عاد واستكمل اللقاء بعدما تلقى العلاج من جانب الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 31 تسلم لوييس ميكويسوني الكرة على حدود منطقة الجزاء ليكلها قذيفة وتسكن شباك الحارس محمد الشناوي معلنا تقدم سيمبا بالهدف الأول في اللقاء.
بعد الهدف واصل لاعبو فريق سيمبا التنزاني سيطرتهم على المباراة ومن تمريرات رائعة بين لاعبي سيمبا التنزاني، ومن اختراق من الظهير الأيمن ليمين منطقة الجزاء سددها قوية لمسها الشناوي وارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت إلى ركلة ركنية.


ثم سدد موجالو كرة قوية في الدقيقة 40 تصدى لها محمد الشناي ببراعة لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني 
مع بداية الشوط الثاني قام الفرنسي ديديه جوميز مدرب سيمبا بإجراء التغيير الأول بالدفع ببواليا بدلا من حسن صالح ديلونجا، فيما احتفظ موسيماني بالتشكيل الذي بدأ به المباراة دون إجراء أي تعديل مع هذا الشوط.

وفي الدقيقة 51 حصل كهربا على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها محمود وحيد ليرتقي حمدي فتحي أعلى من الجميع ويسدد الكرة برأسه لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لحارس سيمبا التنزاني وتضيع محاولة هجومية أهلاوية للتعادل.
 
واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح فريق سيمبا من على حدود منطقة الجزاء بعد دفع محمود وحيد لميكيسونيي لينفذها نفس اللاعب لكنها ارتطمت بالحائط.
وانطلق كايمبوي من الناحية اليمنى مرواغا أكثر من لاعب في فريق الأهلي ثم يمرر الكرة عرضية لتصل لوانجا الذي سقط داخل منطقة الجزاء ويطالب باحتساب ركلة جزاء لكن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب.

وقرر موسيماني اللجوء إلى دكة البدلاء بإشراك الثنائي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بدلا من والتر بواليا ومحمود عبد المنعم "كهربا" في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر بجانب السيطرة على منطقة وسط الملعب.

وحصل حمدي فتحي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد احتكاك بـ"الكوع" مع بواليا لاعب وسط فريق سيمبا مع وصول المباراة للدقيقة 62.

وأجرى ديديه جوميز المدير الفني لسيمبا التنزاني تغييره الثاني بإشرانك نيوني بدلا من لوانجا في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 72 تسلم مزاميرو الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن محمد الشناوي تألق فيها وأبعدها لركلة ركنية مفسدا محاولة هجومية خطيرة للهدف الثاني لفريق سيمبا.

ودفع موسيماني بمحمد شريف ومروان محسن في الدقيقة 77 بدلا من أكرم توفيق وجونيور أجاي في تغيير الغرض منه زيادة الفاعلية الهجومية أملا في إدراك التعادل، ثم تغيير خامس وأخير بالدفع بأيمن أشرف بدلا من محمود وحيد.

 وانطلق أيمن أشرف من الناحية اليسرى في الدقيقة 86 ليلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها أليو ديانج برأسه لكنها بعدت عن مرمى سيمبا التنزاني، ليجري جوميز المدير الفني لأصحاب الأرض تغيران بنزول كاجيري وكاهتا بدلا من موجالو وميكيسيوني وذلك لتأمين النتيجة وذلك قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع تلقى محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكن مانولا حارس مرمى سيمبا التنزاني تألق في هذه الكرة وحولها إلى ركلة ركنية ثم ينتهي اللقاء بعد ذلك بخسارة  الأهلي بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة رفع فريق سيمبا رصيده للنقطة 6 منفردا بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما توقف رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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