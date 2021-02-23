عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

علم الفجر الرياضي ، أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل قد تهز القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة، حيث قد تصبح اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك باطلة ويتم تعيين مجلس مؤقت جديد.

ويأتي ذلك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الصادر منذ دقائق برفض استئناف رئيس الزمالك الموقوف على الغاء لائحة النادى.

وبناء عليه سيتم العمل باللائحة الاسترشادية والغاء كل القرارات المرتبطة باللائحة التى المعتمدة من الجمعية العمومية للزمالك واللجنة الاولمبية، وأهم ما يمكن أن يلغى قرار تعيين لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك بعد إيقاف المجلس المنتخب.