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الإمارات تعلن صفقات دفاعية بقيمة 1.6 مليار دولار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الجيش الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أنه أبرم عقودا لاقتناء معدات وخدمات دفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم (1.61 مليار دولار).

 

وقال العميد الركن، فهد ناصر الذهلي، المتحدث باسم البحرية الإماراتية في معرض "إيدكس" للسلاح في أبوظبي، إن أكبر هذه العقود كان عقدا بقيمة 2.96 مليار درهم مع شركة "ياس" القابضة الإماراتية لإمداد القوات المسلحة بصواريخ.

 

وحصلت شركة "بوينغ" على عقد بقيمة 112 مليون درهم لبرنامج محاكاة لطائرات "سي-17".

 

وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 66.4 مليون درهم مع شركة "تال" الفرنسية، وعقد بقيمة 40.7 مليون درهم مع شركة "راينميتال" الألمانية.

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صفقة اسلحة صفقة الامارات

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