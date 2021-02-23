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أبرزها شحن التابلت.. نصائح من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة قبل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقدها في ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري.

وتتمثل النصائح في الأتي:
- لابد من شحن التابلت جيدًا.
-التأكد من الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة.
-شحن باقة النت للشريحة المدعمة من الوزارة.
- استلام الاكواد الخاصة بالجلسات الامتحانية.
- لا تفتح أي نوافذ غير منصة الامتحان حتي لا تتعرض للمشكلات.
- حظر الكتب الخارجية او أي تواجد موبايل.
-عدم كتابة أي الفاظ خارجة حتي لا تتعرض للمساءلة القانونية.
- ضرورة مراعاة الزمن المخصص للاجابة.
أبرزها شحن التابلت.. نصائح من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحان
أبرزها شحن التابلت.. نصائح من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحان

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