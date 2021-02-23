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أبرزها شحن التابلت.. نصائح من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحان
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:57 م
ريم محمود
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عممت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة قبل عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقدها في ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري.
وتتمثل النصائح في الأتي:
- لابد من شحن التابلت جيدًا.
-التأكد من الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة.
-شحن باقة النت للشريحة المدعمة من الوزارة.
- استلام الاكواد الخاصة بالجلسات الامتحانية.
- لا تفتح أي نوافذ غير منصة الامتحان حتي لا تتعرض للمشكلات.
- حظر الكتب الخارجية او أي تواجد موبايل.
-عدم كتابة أي الفاظ خارجة حتي لا تتعرض للمساءلة القانونية.
- ضرورة مراعاة الزمن المخصص للاجابة.
وتتمثل النصائح في الأتي:
- لابد من شحن التابلت جيدًا.
-التأكد من الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة.
-شحن باقة النت للشريحة المدعمة من الوزارة.
- استلام الاكواد الخاصة بالجلسات الامتحانية.
- لا تفتح أي نوافذ غير منصة الامتحان حتي لا تتعرض للمشكلات.
- حظر الكتب الخارجية او أي تواجد موبايل.
-عدم كتابة أي الفاظ خارجة حتي لا تتعرض للمساءلة القانونية.
- ضرورة مراعاة الزمن المخصص للاجابة.
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