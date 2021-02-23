الحبس عامين لـ المتهمين في واقعة اختفاء الطفلة كنزي بالعاشر من رمضان







قضت محكمة جُنح جزئي العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المستشار حازم حسن، وسكرتارية أيمن بيومي، حبس 3 أشخاص عامين وغرامة 2000 جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بالإهمال في واقعة اختفاء طفلة من حضانة بالعاشر من رمضان.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا للعميد تامر المكاوى، مأمور قسم شرطة ثان العاشر، من "محمد عبدالله أبو العينين" 42 سنة، عامل، مُقيم بالمجاورة 37 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يتهم فيه المسئولين عن حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية "الأنوار المحمدية" بالمجاورة، بالإهمال والتسبب في اختفاء نجلته الطفلة "كنزي" سنتين وشهر واحد.



وقال والد الطفلة: "إدارة الحضانة تسببت في ضياع نجلته بعد أن تركت الدادة المسئولة عن باب الحضانة مكانها وذهبت لتطعيم صغيرها، وتسببت في خروج الطفلة وحدها دون أن تسلمها لوالدتها".



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتي تبين تورطها بالإهمال في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها بقيادة العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث بالعاشر، والرائد دكتور محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، ومعاونه الرائد كريم العمرى، الرائد محمود الشاهد، حتى عودة الطفلة وسط جو احتفالي كبير.





