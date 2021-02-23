تدريب (24) رائدة ريفية لتوعية المواطنين بقرى الشرقية للوقاية من فيروس كورونا





أشاد ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذى قام بة فرع المجلس القومى بالسكان بالشرقية فى تدريب (24) رائدة ريفية بقرية شمبارة الميمونة بمركز الزقازيق لنشر الوعى بقرى الشرقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وإستهداف (30.4%) من سكان القرية البالغ عددهم (23712) نسمة.



وأشار محافظ الشرقية إلى الدور الفعال للرائدات الريفيات بإعتبارهم جزءا أساسيًّا في جميع الفاعليات التوعوية الموجهة للسيدات والأهالى خاصة فى القطاع الريفي، وذلك بهدف نشر الوعي الصحي حول فيروس (كورونا) الجديد، والتعريف بالممارسات الصحيحة لوقف انتشار العدوى في المجتمع من خلال تدريب الرائدات الريفيات على أساليب التوعية المناسبة للسيدات والأهالى ؛ إيمانًا بدورهن الكبير في هذه المرحلة الإستثنائية بالقرى والمدن والأحياء المختلفة، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.



وفى سياق متصل أكد الأستاذ أبوزيد عطية رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالشرقية إن تدريب (24) رائدة ريفية بقرية شمبارة الميمونة جاء ضمن مبادرة (مبادرة شباب مصر للتوعية المجتمية) التى ينظمها المجلس القومى للسكان وتستهدف التعريف بطرق انتقال العدوى بفيروس كورونا ومدى خطورة الإصابة به والإرشادات الصحية اللازمة للوقاية منه، وطرق التعامل مع المصاب، والتأكيد على أهمية التباعد الجسدي في الأماكن المزدحمة والإلتزام بمواعيد الحظر اليومية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وكذلك التوعية بالتربية الإيجابية والتغذية السليمة.



وتأتي الحملة في إطار جهود مصر لتوعية المواطنين بشكل عملي ودقيق، وتقديم التوعية وطرق الوقاية الصحيحة، خاصةً في ظل انتشار العديد من المعلومات الخاطئة التي قد تساهم في انتشارها، فضلًا عن تقديم العديد من النصائح الهامة والتوعية المتخصصة للسيدات في مرحلة الحمل والرضاعة، وكذلك للأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس في حالة العدوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأسرة، في ظل الإجراءات الإحترازية الوقائية التي تقتضي ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل لفترات طويلة.







